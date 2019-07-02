Маррей выбрал себе Серену. Шарапова не подошла из-за допинга

Металлический Маррей снова в деле

Энди Маррей вернулся в тур после операции на бедре две недели назад и сразу завоевал титул на соревнованиях в Лондоне в паре с Фелисьяно Лопесом. Героями можно назвать обоих – 37-летний испанец сделал победный дубль, став чемпионом и в паре, и в одиночке, а 32-летний британец выиграл турнир с металлической пластиной в бедре. Теперь Энди, «звенящий» в рамках аэропортов, примет участие в Уимблдоне сразу в двух парных разрядах. В мужском его напарником будет Пьер-Юг Эрбер, а в миксте напарница Маррея пока точно не известна, но с большой вероятностью ей станет Серена Уильямс.

Ранее британец получил отказ от Эшли Барти и Кристины Младенович, которые не рискнули играть сразу в трёх разрядах. После этого его засыпали предложениями – кто в шутку, кто всерьёз (отметилась даже легендарная 75-летняя Билли Джин Кинг). Отметилась и Мария Шарапова, но Энди не горел желанием играть вместе с ней, в том числе из-за скандала с мельдонием. Серену за допинг не дисквалифицировали, но при этом она несколько раз получила официальные разрешения на приём запрещённых препаратов и ещё чаще подозревалась в использовании допинга болельщиками других теннисисток, да и в скандалы попадала не раз. Словом, с точки зрения репутации Уильямс небезупречна, но это Маррея, похоже, не смущает.

«Не пара ты мне». Маррей вспомнил про допинг и поставил Шарапову на место Мистер Металлическое бедро нарасхват у потенциальных напарниц, но Мария Шарапова получила категорический отказ.

Уильямс здорова и готова к бою

Тем временем сам Энди заявил, что совершенно точно сыграет в миксте, и с вероятностью в 90% он определился с напарницей. От ответа на прямой вопрос о том, Серена ли это, он уклонился, ответив лишь: «Вероятно».

Энди Маррей может сыграть в паре с Сереной Уильямс в миксте на Уимблдоне

Уильямс, по словам её тренера Патрика Муратоглу, сейчас полностью здорова и готова играть. «Я счастлив, потому что Серена наконец-то залечила травму. До этого её три месяца беспокоило колено, оно всё время отекало. Ей приходилось каждый день с этим бороться и играть через боль. Помогла терапия, а не хирургия. Удалось решить вопрос за две недели».

Серене не хватает игровой практики

Сама Серена тоже вспомнила о мешавших ей травмах. «Весь год меня беспокоят травмы. Если честно, мне не хватает игровой практики. В Париже удалось наконец показать хорошие результаты. После турнира я осталась там, посетила отличных врачей. Я чувствую себя лучше. Конечно, подготовка к Уимблдону получилась не лучшей».

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Нельзя сказать, что в Париже Уильямс действительно выступила хорошо – она дошла до третьего раунда, где в двух сетах проиграла соотечественнице Софье Кенин. Кстати, Софья недавно назвала своими кумирами в теннисе не только Серену, но и двух Марий – Шарапову и Кириленко, а также Ким Клейстерс.

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Уильямс предпочла Тиму Маррея?

Произошёл на «Ролан Гаррос» и скандал с участием Серены, когда, из-за того что она отказалась ждать после поражения, организаторы попросили Доминика Тима прервать пресс-конференцию и переместиться в более маленький зал. Австриец «взорвался» и отказался продолжать общение с журналистами в тот день, но затем пошёл на попятную и даже предложил Уильямс выступить в миксте на Уимблдоне или US Open. Однако предложение Энди Маррея оказалось для американки более интересным.

Серена по этому поводу недавно сказала, что слишком стара для ссор. «Я просила организаторов посадить меня в комнату поменьше, а они этого не сделали, сказав: «Нет, оставайся здесь». После этого они стали выпроваживать Тима. Я сказала им, что они ведут себя грубо, делая это, а затем стали появляться новости о моём плохом поведении. Честно говоря, я уже слишком стара, чтобы ссориться. Тим сказал, что ничего плохого обо мне не говорил, а журналисты перепутали его слова. Всё хорошо». Правда, есть вероятность, что Уильямс лукавит, поскольку присутствовавшие на месте журналисты сообщают, что она требовала немедленно освободить для неё зал.