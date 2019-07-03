Томич — о поражении за 58 минут: за что меня лишать призовых?

Австралийский теннисист Бернард Томич прокомментировал поражение в матче первого круга Уимблдона с представителем Франции Жо-Вильфридом Цонгой со счётом 2:6, 1:6, 4:6. Поединок продолжался всего 58 минут.



«Я играл плохо, просто ужасно. Я плохо принимал мяч, не видел его подачу. Всё было ужасно. Доволен ли я прикладываемыми усилиями? Следующий вопрос, пожалуйста.

Что будет дальше, я не знаю. Страсть к теннису у меня ещё есть. Меня могут лишить призовых? За что? Думаю, я выкладывался по полной. Просто сыграл ужасно. К тому же Цонга выполнил 24 эйса", — передаёт слова Томича корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

Следующим соперником француза будет литовец Ричардас Беранкис. Турнир завершится 14 июля.