17-летняя Анисимова: Федерер в моём возрасте вёл себя так же, как я
17-летняя американская теннисистка Аманда Анисимова рассказала, что много работает над контролем эмоций на корте. В первом круге Уимблдона она обыграла румынку Сорану Кырстю со счётом 6:3, 6:3.
«Я стараюсь контролировать себя и сохранять выдержку. Я не всегда была такой, но потом стала работать над этим каждый день. В матче с Кырстей получилось не на 100%.
Я стараюсь брать пример с Роджера Федерера. Он вдохновляет меня в этом смысле. Когда он был в моём возраста, то вёл себя так же, как я. Поэтому я стараюсь учиться у него и с каждым днём становиться лучше", — передаёт слова Анисимовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.
Во втором круге Уимблдона Анисимова сыграет с Магдой Линетт из Польши.
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