Маррей и С. Уильямс узнали соперников на Уимблдоне в миксте
Состоялась жеребьёвка Уимблдона в смешанном парном разряде. Соперниками британца Энди Маррея и американки Серены Уильямс в первом круге будут немец Андреас Мис и представительница Чили Алекса Гуарачи.
Россиянка Анастасия Павлюченкова и австриец Юрген Мельцер стартуют матчем с украинцем Денисом Молчановым и Галиной Воскобоевой из Казахстана.
Первый номер посева получили бразилец Бруно Суарес и американка Николь Меликар. Они вступят в борьбу со второго круга.
Сетка турнира будет доступна на «Чемпионате».
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко и британец Джейми Маррей в финале смешанного парного разряда Уимблдона 2018 года уступили американке Николь Меликар и австрийцу Александру Пейе со счётом 6:7 (1:7), 3:6.
Маррей выбрал себе Серену. Шарапова не подошла из-за допинга
Энди Маррей отверг Марию Шарапову, вспомнив про её допинг. Зато Серена Уильямс его полностью устраивает.
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