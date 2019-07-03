Маррей и С. Уильямс узнали соперников на Уимблдоне в миксте

Состоялась жеребьёвка Уимблдона в смешанном парном разряде. Соперниками британца Энди Маррея и американки Серены Уильямс в первом круге будут немец Андреас Мис и представительница Чили Алекса Гуарачи.

Россиянка Анастасия Павлюченкова и австриец Юрген Мельцер стартуют матчем с украинцем Денисом Молчановым и Галиной Воскобоевой из Казахстана.

Первый номер посева получили бразилец Бруно Суарес и американка Николь Меликар. Они вступят в борьбу со второго круга.

Сетка турнира будет доступна на «Чемпионате».

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко и британец Джейми Маррей в финале смешанного парного разряда Уимблдона 2018 года уступили американке Николь Меликар и австрийцу Александру Пейе со счётом 6:7 (1:7), 3:6.