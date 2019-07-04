Халеп рассказала о настрое на матч с Азаренко в 3-м круге Уимблдона

Румынская теннисист Симона Халеп поделилась ожиданиями от матча с представительницей Беларуси Викторией Азаренко в третьем круге Уимблдона.

«Мы провели ряд очень упорных матчей. Кажется, два года назад мы играли здесь. Это будет большим испытанием для меня, очень непростым, потому что она играет не так плоско и очень агрессивно. На траве противостоять такой игре нелегко. Я уверена, что у меня есть шансы. Я очень хочу побеждать в каждом матче. Мне нужно хорошо работать ногами и быть готовой к её ударам», — передаёт слова Халеп корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

Действующей победительницей травяного турнира «Большого шлема» является немка Анжелика Кербер. В прошлогоднем финале она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.