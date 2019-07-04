Первая ракетка мира Барти победила обидчицу Кузнецовой на Уимблдоне

Австралийская теннисистка Эшли Барти, посеянная на Уимблдоне под первым номером, вышла в третий круг, обыграв представительницу Бельгии Элисон Ван Эйтванк со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность противостояния составила 54 минуты.
Первая ракетка мира дважды подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету Элисон, на старте турнира обыгравшей россиянку Светлану Кузнецову, 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 брейк.
За выход в четвёртый круг Барти поспорит с победительницей матча Хэрриет Дарт (Великобритания, WC) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, Q).
Уимблдон. Женщины. Второй круг
Ван Цян (Китай, 15) — Тамара Зиданшек (Словения) — 6:1, 6:2.
Слоан Стивенс (США, 9) — Ван Яфань (Китай) — 6:0, 6:2.
Действующей победительницей травяного турнира «Большого шлема» является немка Анжелика Кербер. В прошлогоднем финале она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.
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