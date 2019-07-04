Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Первая ракетка мира Барти победила обидчицу Кузнецовой на Уимблдоне

Первая ракетка мира Барти победила обидчицу Кузнецовой на Уимблдоне
Теннис / Уимблдон 2019 0

Австралийская теннисистка Эшли Барти, посеянная на Уимблдоне под первым номером, вышла в третий круг, обыграв представительницу Бельгии Элисон Ван Эйтванк со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность противостояния составила 54 минуты.

Первая ракетка мира дважды подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету Элисон, на старте турнира обыгравшей россиянку Светлану Кузнецову, 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвёртый круг Барти поспорит с победительницей матча Хэрриет Дарт (Великобритания, WC) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, Q).

Уимблдон. Женщины. Второй круг
Ван Цян (Китай, 15) — Тамара Зиданшек (Словения) — 6:1, 6:2.
Слоан Стивенс (США, 9) — Ван Яфань (Китай) — 6:0, 6:2.

Действующей победительницей травяного турнира «Большого шлема» является немка Анжелика Кербер. В прошлогоднем финале она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.

04 июля 2019 года, четверг. 13:05 МСК
Уимблдон (ж). 2-й круг
Матч окончен
Эшли Барти
1
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
2 : 0
Элисон Ван Эйтванк
58
Бельгия
Элисон Ван Эйтванк
Э. Ван Эйтванк
1 2 3
           
6 6  
1 3  
           
04 июля 2019 года, четверг. 13:05 МСК
Уимблдон (ж). 2-й круг
Матч окончен
Тамара Зиданшек
61
Словения
Тамара Зиданшек
Т. Зиданшек
0 : 2
Ван Цян
15
Китай
Ван Цян
В. Цян
1 2 3
           
1 2  
6 6  
           
04 июля 2019 года, четверг. 13:10 МСК
Уимблдон (ж). 2-й круг
Матч окончен
Слоан Стивенс
9
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс
2 : 0
Ван Яфань
57
Китай
Ван Яфань
В. Яфань
1 2 3
           
6 6  
0 2  
           
Барти отреагировала на отсутствие трансляции её матча из-за игры Кирьоса
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент