Первая ракетка мира Барти победила обидчицу Кузнецовой на Уимблдоне

Австралийская теннисистка Эшли Барти, посеянная на Уимблдоне под первым номером, вышла в третий круг, обыграв представительницу Бельгии Элисон Ван Эйтванк со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность противостояния составила 54 минуты.



Первая ракетка мира дважды подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету Элисон, на старте турнира обыгравшей россиянку Светлану Кузнецову, 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 брейк.



За выход в четвёртый круг Барти поспорит с победительницей матча Хэрриет Дарт (Великобритания, WC) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, Q).

Уимблдон. Женщины. Второй круг

Ван Цян (Китай, 15) — Тамара Зиданшек (Словения) — 6:1, 6:2.

Слоан Стивенс (США, 9) — Ван Яфань (Китай) — 6:0, 6:2.

Действующей победительницей травяного турнира «Большого шлема» является немка Анжелика Кербер. В прошлогоднем финале она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.