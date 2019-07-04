Обыгравшая Шарапову Пармантье выбыла из розыгрыша Уимблдона
Французская теннисистка Полин Пармантье, победившая в розыгрыше Уимблдона россиянку Марию Шарапову, во втором раунде турнира уступила испанке Карле Суарес-Наварро со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:4). Поединок продолжался 1 час 43 минуты.
Суарес-Наварро в ходе матча ни разу не смогла подать навылет, но при этом не совершала двойных ошибок. Она реализовала 2 брейк-пойнта из 4. Пармантье подала 7 эйсов, совершила 5 двойных ошибок и смогла реализовать 2 брейк-пойнта из 8.
В следующем раунде испанка встретится с победительницей пары Лорен Дэвис (США) – Анжелика Кербер (Германия).
Действующей победительницей травяного турнира «Большого шлема» является Кербер. В прошлогоднем финале она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.
04 июля 2019 года, четверг. 15:30 МСК
Уимблдон (ж). 2-й круг
Матч окончен
31
Карла Суарес-Наварро
К. Суарес-Наварро
2 : 0
88
Полин Пармантье
П. Пармантье
|1
|2
|3
|
|7 7
|7 7
|
|6 2
|6 4
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