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Обыгравшая Шарапову Пармантье выбыла из розыгрыша Уимблдона

Обыгравшая Шарапову Пармантье выбыла из розыгрыша Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2019 0

Французская теннисистка Полин Пармантье, победившая в розыгрыше Уимблдона россиянку Марию Шарапову, во втором раунде турнира уступила испанке Карле Суарес-Наварро со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:4). Поединок продолжался 1 час 43 минуты.

Суарес-Наварро в ходе матча ни разу не смогла подать навылет, но при этом не совершала двойных ошибок. Она реализовала 2 брейк-пойнта из 4. Пармантье подала 7 эйсов, совершила 5 двойных ошибок и смогла реализовать 2 брейк-пойнта из 8.

В следующем раунде испанка встретится с победительницей пары Лорен Дэвис (США) – Анжелика Кербер (Германия).

Действующей победительницей травяного турнира «Большого шлема» является Кербер. В прошлогоднем финале она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.

04 июля 2019 года, четверг. 15:30 МСК
Уимблдон (ж). 2-й круг
Матч окончен
Карла Суарес-Наварро
31
Испания
Карла Суарес-Наварро
К. Суарес-Наварро
2 : 0
Полин Пармантье
88
Франция
Полин Пармантье
П. Пармантье
1 2 3
           
7 7 7 7  
6 2 6 4  
           
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