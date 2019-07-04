Багдатис раздал свои вещи болельщикам в последнем матче в карьере
Маркос Багдатис после поражения во втором круге «Уимблдона» от итальянца Маттео Берреттини 1:6, 6:7 (4:7), 3:6 завершил карьеру профессионального теннисиста. Киприот эмоционально отметил это событие, раздав почти всю свою экипировку публике на корте. Некоторые вещи подавала его команда с трибун.
Видео доступно на странице турнира в «Твиттере».
34-летний киприот является полуфиналистом Уимблдона-2006 и обладателем четырёх одиночных титулов ATP.
Уимблдон — единственный турнир «Большого шлема», проходящий на траве. Соревнования завершатся 14 июля. Их действующим чемпионом является серб Новак Джокович.
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