Кирьос — о попадании мячом в Надаля: я целился ему в грудь
Австралийский теннисист Ник Кирьос, проигравший представителю Испании Рафаэлю Надалю во втором круге Уимблдона со счётом 3:6, 6:3, 6:7 (5:7), 6:7 (3:7), рассказал об эпизоде, который случился в третьем сете. Уроженец Канберры попал мячом в соперника и не извинился.
«Почему я должен извиняться? Я вообще не попал в него, мяч попал в ракетку, нет? За что мне извиняться? Я выиграл то очко. Рафа выглядел недовольным? И что? Мне всё равно. У этого парня так много титулов на „Шлемах“. Как много у него денег? Думаю, он может принимать мяч и грудью, бро. Я не буду извиняться.
Я старался попасть в него. Да, я хотел попасть ему прямо в грудь", — передаёт слова Кирьоса корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.
Кирьос — журналисту, задавшему вопрос о его походе в паб: у тебя скучная жизнь
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