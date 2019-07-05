Кирьос — о попадании мячом в Надаля: я целился ему в грудь

Австралийский теннисист Ник Кирьос, проигравший представителю Испании Рафаэлю Надалю во втором круге Уимблдона со счётом 3:6, 6:3, 6:7 (5:7), 6:7 (3:7), рассказал об эпизоде, который случился в третьем сете. Уроженец Канберры попал мячом в соперника и не извинился.

«Почему я должен извиняться? Я вообще не попал в него, мяч попал в ракетку, нет? За что мне извиняться? Я выиграл то очко. Рафа выглядел недовольным? И что? Мне всё равно. У этого парня так много титулов на „Шлемах“. Как много у него денег? Думаю, он может принимать мяч и грудью, бро. Я не буду извиняться.

Я старался попасть в него. Да, я хотел попасть ему прямо в грудь", — передаёт слова Кирьоса корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.