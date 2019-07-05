Хачанов проиграл Баутиста-Агуту в третьем круге Уимблдона

Российский теннисист Карен Хачанов, посеянный на Уимблдоне под 10-м номером, не сумел пробиться в четвёртый круг, проиграв представителю Испании Роберто Баутиста-Агуту (23) со счётом 3:6, 6:7 (3:7), 1:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 54 минуты.

Хачанов 9 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и не взял ни одного гейма на подаче соперника. На счету испанца 4 эйса, ни одной двойной ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал Баутиста-Агут поспорит с французом Бенуа Пэром (28), который одолел чеха Иржи Веселы (Q) — 5:7, 7:6 (7:5), 6:3, 7:6 (7:2).

Уимблдон. Мужчины. Третий круг

Милош Раонич (Канада, 15) — Райлли Опелка (США) — 7:6 (7:1), 6:2, 6:1.

Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.