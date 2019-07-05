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Хачанов проиграл Баутиста-Агуту в третьем круге Уимблдона

Хачанов проиграл Баутиста-Агуту в третьем круге Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2019 0

Российский теннисист Карен Хачанов, посеянный на Уимблдоне под 10-м номером, не сумел пробиться в четвёртый круг, проиграв представителю Испании Роберто Баутиста-Агуту (23) со счётом 3:6, 6:7 (3:7), 1:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 54 минуты.

Хачанов 9 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и не взял ни одного гейма на подаче соперника. На счету испанца 4 эйса, ни одной двойной ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал Баутиста-Агут поспорит с французом Бенуа Пэром (28), который одолел чеха Иржи Веселы (Q) — 5:7, 7:6 (7:5), 6:3, 7:6 (7:2).

Уимблдон. Мужчины. Третий круг
Милош Раонич (Канада, 15) — Райлли Опелка (США) — 7:6 (7:1), 6:2, 6:1.

Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.

05 июля 2019 года, пятница. 14:55 МСК
Уимблдон (м). 3-й круг
Матч окончен
Карен Хачанов
9
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
0 : 3
Роберто Баутиста-Агут
22
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
1 2 3 4 5
               
3 6 1    
6 7 6    
               
05 июля 2019 года, пятница. 13:05 МСК
Уимблдон (м). 3-й круг
Матч окончен
Бенуа Пэр
32
Франция
Бенуа Пэр
Б. Пэр
3 : 1
Иржи Веселы
124
Чехия
Иржи Веселы
И. Веселы
1 2 3 4 5
               
5 7 7 6 7  
7 6 5 3 6  
               
05 июля 2019 года, пятница. 13:10 МСК
Уимблдон (м). 3-й круг
Матч окончен
Райлли Опелка
63
США
Райлли Опелка
Р. Опелка
0 : 3
Милош Раонич
17
Канада
Милош Раонич
М. Раонич
1 2 3 4 5
               
6 1 2 1    
7 7 6 6    
               
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