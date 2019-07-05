Хачанов проиграл Баутиста-Агуту в третьем круге Уимблдона
Российский теннисист Карен Хачанов, посеянный на Уимблдоне под 10-м номером, не сумел пробиться в четвёртый круг, проиграв представителю Испании Роберто Баутиста-Агуту (23) со счётом 3:6, 6:7 (3:7), 1:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 54 минуты.
Хачанов 9 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и не взял ни одного гейма на подаче соперника. На счету испанца 4 эйса, ни одной двойной ошибки и 3 брейка.
За выход в четвертьфинал Баутиста-Агут поспорит с французом Бенуа Пэром (28), который одолел чеха Иржи Веселы (Q) — 5:7, 7:6 (7:5), 6:3, 7:6 (7:2).
Уимблдон. Мужчины. Третий круг
Милош Раонич (Канада, 15) — Райлли Опелка (США) — 7:6 (7:1), 6:2, 6:1.
Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.
05 июля 2019 года, пятница. 14:55 МСК
Уимблдон (м). 3-й круг
Матч окончен
9
Карен Хачанов
К. Хачанов
0 : 3
22
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
|1
|2
|3
|4
|5
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|3
|6
|1
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|6
|7
|6
05 июля 2019 года, пятница. 13:05 МСК
Уимблдон (м). 3-й круг
Матч окончен
32
Бенуа Пэр
Б. Пэр
3 : 1
124
Иржи Веселы
И. Веселы
|1
|2
|3
|4
|5
|
|5
|7 7
|6
|7
|
|7
|6 5
|3
|6
05 июля 2019 года, пятница. 13:10 МСК
Уимблдон (м). 3-й круг
Матч окончен
63
Райлли Опелка
Р. Опелка
0 : 3
17
Милош Раонич
М. Раонич
|1
|2
|3
|4
|5
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|6 1
|2
|1
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|7 7
|6
|6
Последние герои. Медведев и Хачанов сражаются за вторую неделю Уимблдона
Главные матчи 5 июля: Медведев – Гоффен и Хачанов – Баутиста-Агут. А что ещё можно посмотреть в пятый день Уимблдона?
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