Последние герои. Медведев и Хачанов сражаются за вторую неделю Уимблдона

В пятницу, 5 июля, на Уимблдоне начнётся третий круг. Будет сыграно 16 одиночных матчей – по 8 в верхней половине мужской сетки и нижней половине женской. С этого раунда уже возможны встречи двух сеяных теннисистов между собой. В этот день в числе прочих сыграют и представители топ-10 посева – Новак Джокович (1), Каролина Плишкова (3), Кевин Андерсон (4), Симона Халеп (7), Элина Свитолина (8) и Карен Хачанов (10), а также Даниил Медведев (11). Два последних россиянина в одиночном разряде поборются за попадание во вторую неделю Уимблдона. Медведеву будет противостоять бельгиец Давид Гоффен (21), а Хачанову – испанец Роберто Баутиста-Агут (23). Предлагаем вашему вниманию расписание всех одиночных матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.
Уимблдон. День 5-й. 5 июля, пятница. Начало матчей в 11:00 (13:00 мск, центральный и первый корты – 15:00 мск)
Мужчины. 3-й круг. Сетка
Женщины. 3-й круг. Сетка
Centre Court
Кевин Андерсон (ЮАР, 4) — Гидо Пелья (Аргентина, 26)
Centre Court. 1-й запуск (15:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 8-26.
Прогноз букмекеров: 1.13 – 5.80.
Прогноз «Чемпионата»: победа Андерсона в трёх сетах.
Симона Халеп (Румыния, 7) — Виктория Азаренко (Беларусь)
Centre Court. 2-й запуск (около 17:00).
Личные встречи: 2-2 (US Open-2015, Уимблдон-2017 – Доха, Линц-2012).
Рейтинг: 7-40.
Прогноз букмекеров: 1.85 – 1.93.
Прогноз «Чемпионата»: победа Халеп в трёх сетах.
Текстовая трансляция
Полона Херцог (Словения) — Кори Гауфф (США, Q)
Centre Court. 3-й запуск (около 18:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 60-313.
Прогноз букмекеров: 2.35 – 1.57.
Прогноз «Чемпионата»: победа Гауфф в трёх сетах.
Court 1
Се Шувэй (Китайский Тайбэй, 28) — Каролина Плишкова (Чехия, 3)
Court 1. 1-й запуск (15:00).
Личные встречи: 1-1 (Дубай-2019 – Майами-2018).
Рейтинг: 29-3.
Прогноз букмекеров: 4.40 – 1.20.
Прогноз «Чемпионата»: победа Плишковой в трёх сетах.
Новак Джокович (Сербия, 1) — Хуберт Хуркач (Польша)
Court 1. 2-й запуск (около 16:30).
Личные встречи: 1-0 («Ролан Гаррос»-2019).
Рейтинг: 1-48.
Прогноз букмекеров: 1.01 – 14.00.
Прогноз «Чемпионата»: победа Джоковича в трёх сетах.
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 19) — Уго Умбер (Франция)
Court 1. 3-й запуск (около 18:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 21-66.
Прогноз букмекеров: 1.19 – 4.60.
Прогноз «Чемпионата»: победа Оже-Альяссима в четырёх сетах.
Court 2
Каролина Возняцки (Дания, 14) — Чжан Шуай (Китай)
Court 2. 1-й запуск (13:00).
Личные встречи: 1-1 (Цинциннати-2014 – Индиан-Уэлсс-2016).
Рейтинг: 19-50.
Прогноз букмекеров: 1.36 – 3.10.
Прогноз «Чемпионата»: победа Возняцки в трёх сетах.
Карен Хачанов (Россия, 10) — Роберто Баутиста-Агут (Испания, 23)
Court 2. 2-й запуск (около 14:30).
Личные встречи: 2-3 (Барселона-2016, Рим-2019 – Дубай-2017, Галле-2018, Australian Open-2019).
Рейтинг: 9-22.
Прогноз букмекеров: 2.29 – 1.61.
Прогноз «Чемпионата»: победа Хачанова в пяти сетах.
Текстовая трансляция
Даниил Медведев (Россия, 11) — Давид Гоффен (Бельгия, 21)
Court 2. 3-й запуск (около 16:30).
Личные встречи: 1-0 (Australian Open-2019).
Рейтинг: 13-23.
Прогноз букмекеров: 1.86 – 1.91.
Прогноз «Чемпионата»: победа Медведева в пяти сетах.
Текстовая трансляция
Court 3
Элина Свитолина (Украина, 8) — Мария Саккари (Греция, 31)
Court 3. 1-й запуск (13:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 8-32.
Прогноз букмекеров: 2.04 – 1.75.
Прогноз «Чемпионата»: победа Свитолиной в трёх сетах.
Текстовая трансляция
Каролина Мухова (Чехия) — Анетт Контавейт (Эстония, 20)
Court 3. 2-й запуск (около 14:30).
Личные встречи: 1-0 («Ролан Гаррос»-2019).
Рейтинг: 68-20.
Прогноз букмекеров: 2.30 – 1.60.
Прогноз «Чемпионата»: победа Контавейт в трёх сетах.
Фернандо Вердаско (Испания) — Томас Фаббьяно (Италия)
Court 3. 3-й запуск (около 16:00).
Личные встречи: 1-0 (Дубай-2019).
Рейтинг: 37-89.
Прогноз букмекеров: 1.67 – 2.18.
Прогноз «Чемпионата»: победа Вердаско в четырёх сетах.
Court 12
Райлли Опелка (США) — Милош Раонич (Канада, 15)
Court 12. 1-й запуск (13:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 63-17.
Прогноз букмекеров: 3.30 – 1.32.
Прогноз «Чемпионата»: победа Раонича в пяти сетах.
Даяна Ястремская (Украина) — Виктория Голубич (Швейцария)
Court 12. 2-й запуск (около 15:00).
Личные встречи: 1-0/2-0 (Кань-сюр-Мер-ITF-2018, Истбурн-кв-2019).
Рейтинг: 35-81.
Прогноз букмекеров: 1.28 – 3.60.
Прогноз «Чемпионата»: победа Ястремской в трёх сетах.
Court 18
Бенуа Пэр (Франция, 28) — Иржи Веселы (Чехия, Q)
Court 18. 1-й запуск (13:00).
Личные встречи: 1-0/2-0 (Орлеан-ч-2013, Пуна-2019).
Рейтинг: 32-124.
Прогноз букмекеров: 1.87 – 1.90.
Прогноз «Чемпионата»: победа Пэра в пяти сетах.
Петра Мартич (Хорватия, 24) — Даниэль Коллинз (США)
Court 18. 2-й запуск (около 15:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 24-34.
Прогноз букмекеров: 1.39 – 2.90.
Прогноз «Чемпионата»: победа Мартич в трёх сетах.
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