Главные матчи 5 июля: Медведев – Гоффен и Хачанов – Баутиста-Агут. А что ещё можно посмотреть в пятый день Уимблдона?

Последние герои. Медведев и Хачанов сражаются за вторую неделю Уимблдона

В пятницу, 5 июля, на Уимблдоне начнётся третий круг. Будет сыграно 16 одиночных матчей – по 8 в верхней половине мужской сетки и нижней половине женской. С этого раунда уже возможны встречи двух сеяных теннисистов между собой. В этот день в числе прочих сыграют и представители топ-10 посева – Новак Джокович (1), Каролина Плишкова (3), Кевин Андерсон (4), Симона Халеп (7), Элина Свитолина (8) и Карен Хачанов (10), а также Даниил Медведев (11). Два последних россиянина в одиночном разряде поборются за попадание во вторую неделю Уимблдона. Медведеву будет противостоять бельгиец Давид Гоффен (21), а Хачанову – испанец Роберто Баутиста-Агут (23). Предлагаем вашему вниманию расписание всех одиночных матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.

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Уимблдон. День 5-й. 5 июля, пятница. Начало матчей в 11:00 (13:00 мск, центральный и первый корты – 15:00 мск)

Мужчины. 3-й круг. Сетка

Женщины. 3-й круг. Сетка

Centre Court

Кевин Андерсон (ЮАР, 4) — Гидо Пелья (Аргентина, 26)

Centre Court. 1-й запуск (15:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 8-26.

Прогноз букмекеров: 1.13 – 5.80.

Прогноз «Чемпионата»: победа Андерсона в трёх сетах.



Симона Халеп (Румыния, 7) — Виктория Азаренко (Беларусь)

Centre Court. 2-й запуск (около 17:00).

Личные встречи: 2-2 (US Open-2015, Уимблдон-2017 – Доха, Линц-2012).

Рейтинг: 7-40.

Прогноз букмекеров: 1.85 – 1.93.

Прогноз «Чемпионата»: победа Халеп в трёх сетах.



Текстовая трансляция



Полона Херцог (Словения) — Кори Гауфф (США, Q)

Centre Court. 3-й запуск (около 18:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 60-313.

Прогноз букмекеров: 2.35 – 1.57.

Прогноз «Чемпионата»: победа Гауфф в трёх сетах.

Court 1

Се Шувэй (Китайский Тайбэй, 28) — Каролина Плишкова (Чехия, 3)

Court 1. 1-й запуск (15:00).

Личные встречи: 1-1 (Дубай-2019 – Майами-2018).

Рейтинг: 29-3.

Прогноз букмекеров: 4.40 – 1.20.

Прогноз «Чемпионата»: победа Плишковой в трёх сетах.

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Новак Джокович (Сербия, 1) — Хуберт Хуркач (Польша)

Court 1. 2-й запуск (около 16:30).

Личные встречи: 1-0 («Ролан Гаррос»-2019).

Рейтинг: 1-48.

Прогноз букмекеров: 1.01 – 14.00.

Прогноз «Чемпионата»: победа Джоковича в трёх сетах.



Феликс Оже-Альяссим (Канада, 19) — Уго Умбер (Франция)

Court 1. 3-й запуск (около 18:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 21-66.

Прогноз букмекеров: 1.19 – 4.60.

Прогноз «Чемпионата»: победа Оже-Альяссима в четырёх сетах.

Court 2

Каролина Возняцки (Дания, 14) — Чжан Шуай (Китай)

Court 2. 1-й запуск (13:00).

Личные встречи: 1-1 (Цинциннати-2014 – Индиан-Уэлсс-2016).

Рейтинг: 19-50.

Прогноз букмекеров: 1.36 – 3.10.

Прогноз «Чемпионата»: победа Возняцки в трёх сетах.



Карен Хачанов (Россия, 10) — Роберто Баутиста-Агут (Испания, 23)

Court 2. 2-й запуск (около 14:30).

Личные встречи: 2-3 (Барселона-2016, Рим-2019 – Дубай-2017, Галле-2018, Australian Open-2019).

Рейтинг: 9-22.

Прогноз букмекеров: 2.29 – 1.61.

Прогноз «Чемпионата»: победа Хачанова в пяти сетах.



Текстовая трансляция

Хачанов оказался испанскому ветерану не по зубам Фелисьяно Лопес, недавно установивший в Лондоне рекорд, не справился с мощью россиянина Карена Хачанова на Уимблдоне.

Даниил Медведев (Россия, 11) — Давид Гоффен (Бельгия, 21)

Court 2. 3-й запуск (около 16:30).

Личные встречи: 1-0 (Australian Open-2019).

Рейтинг: 13-23.

Прогноз букмекеров: 1.86 – 1.91.

Прогноз «Чемпионата»: победа Медведева в пяти сетах.



Текстовая трансляция

Court 3

Элина Свитолина (Украина, 8) — Мария Саккари (Греция, 31)

Court 3. 1-й запуск (13:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 8-32.

Прогноз букмекеров: 2.04 – 1.75.

Прогноз «Чемпионата»: победа Свитолиной в трёх сетах.



Текстовая трансляция



Каролина Мухова (Чехия) — Анетт Контавейт (Эстония, 20)

Court 3. 2-й запуск (около 14:30).

Личные встречи: 1-0 («Ролан Гаррос»-2019).

Рейтинг: 68-20.

Прогноз букмекеров: 2.30 – 1.60.

Прогноз «Чемпионата»: победа Контавейт в трёх сетах.



Фернандо Вердаско (Испания) — Томас Фаббьяно (Италия)

Court 3. 3-й запуск (около 16:00).

Личные встречи: 1-0 (Дубай-2019).

Рейтинг: 37-89.

Прогноз букмекеров: 1.67 – 2.18.

Прогноз «Чемпионата»: победа Вердаско в четырёх сетах.

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Court 12

Райлли Опелка (США) — Милош Раонич (Канада, 15)

Court 12. 1-й запуск (13:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 63-17.

Прогноз букмекеров: 3.30 – 1.32.

Прогноз «Чемпионата»: победа Раонича в пяти сетах.



Даяна Ястремская (Украина) — Виктория Голубич (Швейцария)

Court 12. 2-й запуск (около 15:00).

Личные встречи: 1-0/2-0 (Кань-сюр-Мер-ITF-2018, Истбурн-кв-2019).

Рейтинг: 35-81.

Прогноз букмекеров: 1.28 – 3.60.

Прогноз «Чемпионата»: победа Ястремской в трёх сетах.

Court 18

Бенуа Пэр (Франция, 28) — Иржи Веселы (Чехия, Q)

Court 18. 1-й запуск (13:00).

Личные встречи: 1-0/2-0 (Орлеан-ч-2013, Пуна-2019).

Рейтинг: 32-124.

Прогноз букмекеров: 1.87 – 1.90.

Прогноз «Чемпионата»: победа Пэра в пяти сетах.



Петра Мартич (Хорватия, 24) — Даниэль Коллинз (США)

Court 18. 2-й запуск (около 15:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 24-34.

Прогноз букмекеров: 1.39 – 2.90.

Прогноз «Чемпионата»: победа Мартич в трёх сетах.