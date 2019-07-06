Гауфф: когда мама Бейонсе запостила меня в «Инстаграме», я просто вопила

Американская теннисистка Кори Гауфф поделилась впечатлениями от победы над словенкой Полоной Херцог со счётом 3:6, 7:6 (9:7), 7:5 в третьем круге Уимблдона.

«Ощущения от дебюта на центральном корте Уимблдона? Не могу сказать, что слишком нервничала. Но мысль „Ух ты, я правда здесь“ была.

Помню, перед матчем с Винус я шла на тренировочные корты и ребёнок попросил со мной сфотографироваться. А на следующий день все кричали моё имя. Интересно, как жизнь может измениться за секунды.

Когда увидела, что мама Бейонсе запостила меня в «Инстаграме», просто вопила. Надеюсь, она всё рассказала дочери. Очень хочу пойти на концерт Бейонсе", — передаёт слова Гауфф корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.