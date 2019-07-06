Текстовая онлайн-трансляция матча Цонга — Надаль на Уимблдоне
Сегодня, 6 июля, состоится матч третьего круга Уимблдона, в котором встретятся француз Жо-Вильфрид Цонга и вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль. Начало поединка запланировано на 16:30 мск.
В последних 10 личных встречах Надаль одержал семь побед и трижды проиграл.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча:
текстовая онлайн-трансляция матча Цонга — Надаль на Уимблдоне.
Победитель этого поединка за выход в четвертьфинал Уимблдона поборется либо с португальцем Жоау Соузой, либо с британцем Даниэлем Эвансом.
Уимблдон — единственный турнир «Большого шлема», который проходит на траве. Соревнования проходят с 1 по 14 июля. Их действующим чемпионом является сербский теннисист Новак Джокович.
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