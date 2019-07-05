Увы, дальше без России! Медведев и Хачанов присоединились к нашим девушкам

Медведев проиграл марафон и поругался с судьёй

Российских игроков в одиночных сетках Уимблдона не осталось. Если последняя девушка, Варвара Флинк, вылетела в четверг, то последние мужчины покинули турнир в пятницу. Даниил Медведев в захватывающей пятисетовой битве уступил Давиду Гоффену. Кстати, в этом году они уже встречались на Открытом чемпионате Австралии, и там россиянин победил в трёх партиях. Трава, однако, ему менее удобна, чем хард. Первые четыре сета начинались одинаково – Медведев быстро проигрывал свою подачу. Но если в первой и третьей партиях он после этого делал два брейка и брал верх, то в двух других сетах отыграться Даниилу не удавалось.

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В решающей партии Медведев вёл со счётом 4:1, но сопернику удалось догнать его. Раздосадованный таким поворотом событий Даниил к тому же остался недоволен судейским решением, саркастически показал линейному большой палец, повернулся к судье на вышке, продемонстрировав ему жест, означающий взятые деньги, после чего несколько раз ударил ракеткой фон и получил предупреждение. Несмотря на это, россиянину удалось вытащить следующий гейм с 0:30, но затем он всё же проиграл подачу и потерпел поражение со счётом 5:7 в пятом сете. Уходя с корта после длившейся 3,5 часа битвы, Даниил не пожал руку арбитру на вышке.

Хачанов снова уступил неудобному испанцу

Несмотря на поражение, Медведев, защитивший очки за третий круг, вполне может дебютировать в топ-10. Точно ниже его в рейтинге окажутся пропускавший Уимблдон из-за травмы Хуан Мартин дель Потро и рано проигравшие Джон Иснер с Кевином Андерсоном, которые в прошлом году бились в полуфинале (победу там одержал Кевин, в титульном матче уступивший Новаку Джоковичу). Собственно говоря, чтобы Даниил не попал в десятку лучших, должна произойти сенсация масштаба выхода в финал Милоша Раонича, Феликса Оже-Альяссима, Маттео Берреттини, того же Гоффена или некоторых других теннисистов из третьего десятка – все располагавшиеся более близко преследователи уже вылетели.

Ещё один вариант – выход в финал Роберто Баутиста-Агута. Это событие тоже крайне маловероятно, но его отметим отдельно потому, что именно он выбил Карена Хачанова. Вообще испанец для Карена является неудобным соперником, причём в первую очередь на быстрых покрытиях – на грунте счёт личных встреч 2-0 в пользу россиянина. Однако и на траве в Галле в прошлом году, и в третьем круге Открытого чемпионата Австралии этого года Роберто побеждал Карена. На Уимблдоне произошло то же самое, причём фактически без вариантов. Хачанов так и не смог приспособиться к неудобной для него манере игры соперника и потерпел поражение в трёх партиях.

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Сенсационный Уимблдон

Кевин Андерсон, кстати, проиграл в этот же день. Южноафриканец сенсационно уступил в трёх партиях Гидо Пелье, который до старта нынешнего Уимблдона одержал на траве за всю карьеру меньше побед, чем Кевин на прошлогоднем Уимблдоне по пути к финалу – всего четыре (Андерсон, понятно, тогда выиграл шесть матчей). Более того, 29-летний Пелья вообще впервые в карьере дошёл до 1/8 финала турнира «Большого шлема»!

Вообще на этом турнире произошло уже много сенсаций. После пяти игровых дней вылетела ровно половина игроков топ-10. При этом Доминик Тим, Александр Зверев и Стефанос Циципас проиграли в стартовом раунде. Конечно, для всех троих трава – худшее покрытие, но тем не менее. Кей Нисикори и Фабио Фоньини тоже вряд ли пройдут здесь далеко, а помимо них из первой десятки в строю осталась только «Большая тройка». Новак Джокович уже прошёл во вторую неделю, а Роджеру Федереру и Рафаэлю Надалю матчи третьего раунда предстоят в субботу. При этом у испанца второй раз подряд будет непростой соперник – после победы над Ником Кирьосом он сыграет с Жо-Вильфридом Цонгой.