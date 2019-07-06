Федерер вышел в 1/8 финала Уимблдона, выиграв 350-й матч на мэйджорах

Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в 1/8 финала Уимблдонского турнира. В матче третьего круга вторая ракетка турнира Федерер в трёх сетах обыграл француза Люка Пуи со счётом 7:5, 6:2, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 2 часа 5 минут. Федерер 6 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. Пуи подал 6 эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал 1 брейк.

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Федерер стал первым теннисистом в истории, выигравшим 350 матчей на мэйджорах.

За выход в четвертьфинал Уимблдона Федерер сыграет с итальянцем Маттео Берреттини (17), который в матче третьего круга одолел аргентинца Диего Шварцмана (24) со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:2), 4:6, 7:6 (7:5), 6:3.