Федерер вышел в 1/8 финала Уимблдона, выиграв 350-й матч на мэйджорах
Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в 1/8 финала Уимблдонского турнира. В матче третьего круга вторая ракетка турнира Федерер в трёх сетах обыграл француза Люка Пуи со счётом 7:5, 6:2, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 2 часа 5 минут. Федерер 6 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. Пуи подал 6 эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал 1 брейк.
20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Федерер стал первым теннисистом в истории, выигравшим 350 матчей на мэйджорах.
За выход в четвертьфинал Уимблдона Федерер сыграет с итальянцем Маттео Берреттини (17), который в матче третьего круга одолел аргентинца Диего Шварцмана (24) со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:2), 4:6, 7:6 (7:5), 6:3.
06 июля 2019 года, суббота. 18:45 МСК
Уимблдон (м). 3-й круг
Матч окончен
28
Люка Пуй
Л. Пуй
0 : 3
3
Роджер Федерер
Р. Федерер
|1
|2
|3
|4
|5
|
|5
|2
|6 4
|
|7
|6
|7 7
- 6 июля 2019
-
21:15
-
20:35
-
19:20
-
18:50
-
18:35
-
16:36
-
15:09
-
14:12
-
13:23
-
10:32
-
09:12
-
03:54
-
03:41
- 5 июля 2019
-
22:50
-
22:28
-
21:25
-
20:50
-
20:27
-
19:19
-
18:17
-
17:21
-
16:53
-
16:48
-
15:17
-
14:38
-
14:11
-
13:34
-
13:09
-
12:49
-
12:38
-
12:30
-
12:14
-
11:49
-
11:29
-
11:18
Партнерский контент