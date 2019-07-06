Фоньини — о матче на корте №14: чёртовы англичане! Вот бы здесь взорвалась бомба

Итальянский теннисист Фабио Фоньини (12) во время встречи третьего круга с американцем Теннисом Сандгреном выразил негодование в связи с тем, что его игру организаторы Уимблдона поставили на корт №14.
«Чёртовы англичане! Разве здесь можно играть? Вот бы в этом клубе взорвалась бомба!» — достаточно громко и разборчиво заявил Фоньини по-итальянски во время поединка.
Видео доступно в «твиттере» теннисного журналиста Бена Ротенберга.
Итальянец проиграл со счётом 3:6, 6:7, 3:6 и на пресс-конференции под давлением журналистов принёс извинения за свои слова.
«Корт был не очень хорошим. Большую часть времени матча, находясь на нём, я был разочарован. Я не доволен своим выступлением сегодня, потому что знаю, что в других обстоятельствах у меня были бы хорошие шансы на победу. За то, что случилось на корте, я должен принести извинения, если кого-то обидел. Теперь я сосредоточусь на второй половине сезона.
Сожалею ли о сказанном? Прошу прощения. Если кто-то чувствует себя обиженным, извиняюсь. Нет проблем. Больше нет ничего, что мне бы не нравилось на Уимблдоне», — передаёт слова Фоньини корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.
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