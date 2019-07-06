Медведев заплатит $ 5,5 тыс. за удар ракеткой о газон после вылета из Уимблдона

Российский теннисист Даниил Медведев оштрафован организаторами Уимблдона на $5,5 тыс. за неспортивное поведение в матче третьего круга против бельгийца Давида Гоффена. Даниил был крайне разочарован поражением и при выходе со стадиона сильно ударил ракеткой о газон, после чего покинул корт.
Австралийский теннисист Бернард Томич, за 58 минут проигравший на Уимблдоне представителю Франции Жо-Вильфриду Цонге со счётом 2:6, 1:6, 4:6, оштрафован на всю сумму призовых, полагавшихся за участие в первом круге, — $58,5 тыс. По мнению рефери, его выступление не соответствовало профессиональным стандартам.
Также за неспортивное поведение в матче первого круга против соотечественника Джордана Томпсона $3 тыс. заплатит австралиец Ник Кирьос. Встреча завершилась победой оштрафованного со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 7:6 (12:10), 0:6, 6:1.
В женском одиночном разряде отметим штрафы: белоруски Арины Соболенко — $ 10 тыс. за неспортивное поведение в матче первого раунда, а также Елены Остапенко из Латвии — $3 тыс. за оскорбительную реплику в матче первого круга.
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