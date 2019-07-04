Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Бернард Томич лишён всех призовых на Уимблдоне

Бернард Томич лишён всех призовых на Уимблдоне
Теннис / Уимблдон 2019 0

Австралийский теннисист Бернард Томич, за 58 минут проигравший на Уимблдоне представителю Франции Жо-Вильфриду Цонге со счётом 2:6, 1:6, 4:6, оштрафован на всю сумму призовых, полагавшихся за участие в первом круге, — 45 тыс. фунтов.

«От всех игроков ожидается выступление по профессиональным стандартам в каждом матче турнира „Большого шлема“. Если, по мнению рефери, игра теннисиста не соответствовала профессиональным стандартам, то рефери может признать игрока нарушителем и обязать его оплатить штраф.

По мнению рефери, выступление Бернарда Томича в матче первого круга с Жо-Вильфридом Цонгой не соответствовало профессиональным стандартам. Он будет оштрафован на максимальную сумму в 45 тыс. фунтов, которая будет вычтена из призовых», — цитирует текст решения The Guardian.

Томич — о поражении за 58 минут: за что меня лишать призовых?
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент