Бернард Томич лишён всех призовых на Уимблдоне

Австралийский теннисист Бернард Томич, за 58 минут проигравший на Уимблдоне представителю Франции Жо-Вильфриду Цонге со счётом 2:6, 1:6, 4:6, оштрафован на всю сумму призовых, полагавшихся за участие в первом круге, — 45 тыс. фунтов.
«От всех игроков ожидается выступление по профессиональным стандартам в каждом матче турнира „Большого шлема“. Если, по мнению рефери, игра теннисиста не соответствовала профессиональным стандартам, то рефери может признать игрока нарушителем и обязать его оплатить штраф.
По мнению рефери, выступление Бернарда Томича в матче первого круга с Жо-Вильфридом Цонгой не соответствовало профессиональным стандартам. Он будет оштрафован на максимальную сумму в 45 тыс. фунтов, которая будет вычтена из призовых», — цитирует текст решения The Guardian.
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