Победы С. Уильямс и Барти — в видеообзоре 3-го круга Уимблдона

Американская теннисистка Серена Уильямс в матче третьего раунда Уимблдона в двух сетах обыграла представительницу Германии Юлию Гёргес со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут.

Первая ракетка мира Эшли Барти из Австралии также продолжает борьбу за победу на Уимблдоне. В матче третьего круга Барти нанесла поражение британке Хэрриет Дарт – 6:1, 6:1.

Британка Йоханна Конта вышла в четвертый круг Уимблдона. В третьем круге она победила Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1. Продолжительность матча составила 2 часа 2 минуты.

Видео также доступно на «Чемпионате».

Действующей победительницей травяного турнира «Большого шлема» является немка Анжелика Кербер. В прошлогоднем финале она нанесла поражение С. Уильямс со счётом 6:3, 6:3.