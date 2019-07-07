Морозова: Надаль доказывает, что может победить на Уимблдоне спустя долгие годы

Советская теннисистка, финалистка «Ролан Гаррос» 1974 года Ольга Морозова оценила выступление второй ракетки мира Рафаэля Надаля на Уимблдоне — 2019. Испанец вышел в четвёртый круг соревнований.
«По интервью Надаля, которое он дал после победы над Ником Кирьосом в матче второго круга, было видно, что сейчас испанец не просто возбуждён, а перевозбуждён. Видно, что Надалю тяжело психологически из-за того, что его посеяли на Уимблдонском турнире под номером три, а не под номером два, как было бы на любом другом турнире „Большого шлема“.
На этом турнире Надаль в каждом матче доказывает свою состоятельность на травяном корте, он показывает всем, что на траве выигрывал, выигрывает и будет выигрывать. По игре он намерен побороться за победу спустя долгие годы. В связи с этим на нынешнем Уимблдоне очень интересные эмоциональные течения вне корта – этим и хорош турнир этого года", — цитирует Морозову «Р-Спорт».
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