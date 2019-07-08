Отец 15-летней Гауфф: Кори очень хочет выиграть этот Уимблдон

Кори Гауфф (Corey Gauff), отец 15-летней американской теннисистки Кори Гауфф (Cori Gauff), оценил выступление дочери на Уимблдоне. Она стала самой юной за 28 лет теннисисткой, пробившейся в 1/8 финала этих соревнований.
«Мы остановились в отеле и опять были вынуждены продлить срок своего пребывания здесь, но это здорово. Изначально мы забронировали номер на неделю, потом продлили ещё на одну и теперь опять сделали это. Коко очень хотела сыграть на второй неделе Уимблдона. Она очень хочет выиграть этот Уимблдон.
Коко справляется с повышенным вниманием. Мы не так много говорим о теннисе после того, как заканчивается игра. Впереди просто очередной матч. Я знаю, что это Уимблдон, но Коко просто старается учиться быть более сильным игроком. Я говорю ей, что она получает опыт, и он поможет ей в будущем", — цитирует отца теннисистки официальный сайт тура.
В 1/8 финала американка сыграет с румынкой Симоной Халеп.
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