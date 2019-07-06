Теннисный мир охвачен Кокоманией. За Гауфф болеет весь Уимблдон и мама Бейонсе

Гауфф в звёздной компании

Кори Гауфф вошла в число семи самых юных теннисисток, дошедших до 1/8 финала турнира «Большого шлема» за последние 35 лет. Младше неё были сплошь игроки, имена которых вошли в историю. Это Дженнифер Каприати, Мэри Джо Фернандес, Мартина Хингис, Штеффи Граф, Габриэла Сабатини и Анна Курникова. Понятно, что всем им было 15 лет ещё в прошлом веке. На Уимблдоне до четвёртого круга в более младшем возрасте, чем Кори, добирались Граф и Каприати – обеим, так же как и Гауфф, было по 15 лет, но день рождения у них позже. Дженнифер была младше Кори всего на несколько недель, Штеффи – на три месяца. Кстати, Гауфф рассказала, что Мэри Джо Фернандес даёт ей советы перед каждым матчем на Уимблдоне.

Гауфф родилась 13 марта 2004-го, так что в день женского финала Уимблдона ей будет ровно 15 лет и 4 месяца. Кори, которую часто называют Коко, при этом стала самой юной теннисисткой в Открытой эре, прошедшей в основную сетку Уимблдона через квалификацию. Кстати, в квалификацию по рейтингу американка тоже не попадала, и организаторы дали ей «уайлд-кард». Это всего второй взрослый турнир в карьере Коко, на котором она играет в основной сетке. Первым стал Майами в марте этого года, где она победила Кэти Макнелли, а во втором круге уступила Дарье Касаткиной. Таким образом, пока что россиянка – единственная теннисистка, обыгрывавшая Гауфф в основе турниров WTA.

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Кокомания на Уимблдоне

После успешного старта Гауфф на Уимблдоне началась настоящая Кокомания. Холм болельщиков, в разные годы известный как Henman Hill и Murray Hill, был оккупирован фанатами Гауфф во время её матча третьего круга с Полоной Херцог. Это место уже предложили временно переименовать в Coco Cliff – «Утёс Коко». Битва со словенкой длилась больше двух с половиной часов, и Кори была на грани поражения, но отыгралась с 2:5 и двух матчболов во второй партии, затем с 3:5 на тай-брейке, а в решающем сете победила со счётом 7:5. И трибуны, и Henman Hill были в полном восторге. Не зря организаторы поставили этот матч на Центральный корт. Там Кори играла впервые – матчи с Винус Уильямс и Магдаленой Рыбариковой прошли на корте номер один.

Поздравления от мамы Бейонсе и бывшей первой леди США

Восхищаются Коко и многие известные люди. Поздравления с победой ей опубликовали, например, Мэджик Джонсон, Риз Уизерспун и Мишель Обама. Сама Гауфф обратила внимание на поздравление от Тины Ноулз, мамы Бейонсе. Коко отметила, что надеется на то, что Бейонсе увидит этот пост своей мамы, потому что ей очень хочется попасть на концерт певицы. Словом, Гауфф сейчас купается в лучах славы и обожания – и ей это нравится. Скорее всего, в свои 15 лет она ещё не полностью осознаёт масштаб происходящего, но при этом, похоже, воспринимает это нормально, как должное. И это наверняка помогает американке чувствовать себя спокойнее, не нервничать на корте. «Зрители вели себя просто невероятно. Они постоянно поддерживали меня и верили в меня, даже на матчболах соперницы. Я очень благодарна им за это», — сказала Кори.

Звезда родилась? 15-летняя Кори Гауфф напоминает Серене Уильямс её сестру Победив Винус Уильямс, Кори Гауфф уже вышла в 3-й круг Уимблдона. Тренер Серены и знаменитые игроки прошлого считают её будущей звездой.

Знаменитый теннисист Матс Виландер, давно работающий комментатором и аналитиком, так оценил Коко: «Знаю, что история была бы гораздо лучше, скажи я, что впечатлён Гауфф так же сильно, как многие другие – но нет. Вполне естественно, когда в таком юном возрасте ты не боишься, не нервничаешь. Она играла на Центральном корте, где раньше, скорее всего, никогда не была. Готов поспорить, что она даже почти не осознавала, сколько людей там было. И да, она здорово разбирается с ветеранами, которые почему-то думают, что могут переиграть её резаными, укороченными, ударами с низкой подкруткой – всем этим странным теннисом».

Матч с экс первой ракеткой мира и возрастные ограничения

В 1/8 финала Кори встретится с экс первой ракеткой мира – Симоной Халеп. Румынка в третьем раунде легко победила Викторию Азаренко, которая, впрочем, допустила множество невынужденных ошибок. Этот поединок должен получиться весьма интересным, и его определённо поставят на один из главных кортов. На Центральный или нет – вопрос, потому что из-за отсутствия матчей в первое воскресенье второй понедельник – очень насыщенный день на Уимблдоне, когда проводятся все женские и мужские одиночные матчи 1/8 финала. Соответственно, конкуренция за право сыграть на главной арене турнира также весьма велика. Посмотрим, выиграют ли её Гауфф и Халеп – и, главное, победит ли Коко Симону.

15-летняя Гауфф — самая молодая за 28 лет теннисистка в 1/8 финала Уимблдона

Кстати, дальнейшие перспективы Кори в этом сезоне в плане выступлений на турнирах неясны. Дело в том, что она, как говорят, исчерпала лимит «уайлд-кард» на нынешний год. Кроме того, из-за возрастных ограничений до 16-го дня рождения она может сыграть ещё не более семи турниров. Так что в ближайшие месяцы много возможностей увидеть Коко на корте не будет.