Квитова проиграла Конте в борьбе за выход в четвертьфинал Уимблдона
Чешка Петра Квитова, посеянная на Уимблдоне под шестым номером, в четвёртом круге соревнований в трёх сетах уступила представительнице Великобритании Йоханне Конте — 6:4, 2:6, 4:6. Продолжительность игры составила 2 часа 24 минуты.
Уроженка Биловца выполнила 6 эйсов, 5 раз ошиблась на подаче и реализовала 2 брейк-пойнта из десяти. В активе её визави 5 подач навылет, 4 двойные ошибки и 4 сделанных брейка. В личных встречах британка сократила отставание — 2-3.
В четвертьфинале Конта сыграет с Барборой Стрыцовой из Чехии, которая ранее нанесла поражение бельгийке Элисе Мертенс.
В 2018 году победительницей травяного турнира «Большого шлема» стала немка Анжелика Кербер. В финале она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.
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