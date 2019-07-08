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Квитова проиграла Конте в борьбе за выход в четвертьфинал Уимблдона

Квитова проиграла Конте в борьбе за выход в четвертьфинал Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2019 0

Чешка Петра Квитова, посеянная на Уимблдоне под шестым номером, в четвёртом круге соревнований в трёх сетах уступила представительнице Великобритании Йоханне Конте — 6:4, 2:6, 4:6. Продолжительность игры составила 2 часа 24 минуты.

Уроженка Биловца выполнила 6 эйсов, 5 раз ошиблась на подаче и реализовала 2 брейк-пойнта из десяти. В активе её визави 5 подач навылет, 4 двойные ошибки и 4 сделанных брейка. В личных встречах британка сократила отставание — 2-3.

В четвертьфинале Конта сыграет с Барборой Стрыцовой из Чехии, которая ранее нанесла поражение бельгийке Элисе Мертенс.

В 2018 году победительницей травяного турнира «Большого шлема» стала немка Анжелика Кербер. В финале она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.

08 июля 2019 года, понедельник. 17:15 МСК
Уимблдон (ж). 4-й круг
Матч окончен
Йоханна Конта
18
Великобритания
Йоханна Конта
Й. Конта
2 : 1
Петра Квитова
6
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
1 2 3
           
4 6 6
6 2 4
           
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