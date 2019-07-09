Джокович раскрыл секрет успеха «Большой тройки»

Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал победу в четвёртом круге Уимблдона над представителем Франции Уго Умбером со счётом 6:3, 6:2, 6:3. Следующим соперником серба будет бельгиец Давид Гоффен.

«Я отлично себя чувствую, у меня была пара выходных. Я надеюсь на долгую и успешную вторую неделю турнира. Я играл с очень талантливым соперником, который одержал ряд громких побед на этом турнире. У него определённо есть потенциал достичь больших высот в теннисе, потому что он очень универсален. Также он кажется очень приятным парнем, он предан теннису.

Мне удалось сделать ранние брейки, это помогло. По ходу матча я играл всё лучше. Очень доволен своей игрой.

Что касается Гоффена, то мы никогда не встречались на траве. Мне нужно быть к этому готовым, провести анализ. Думаю, трава подходит для его игры. Он один из самых быстрых игроков тура. Работа ног — это главное оружие. У него получается занимать правильные позиции на корте и находить баланс в тех ударах, в которых другие найти баланс не могут.

Финал в Галле с Роджером перед Уимблдоном и выход в четвертьфинал здесь — он играет хорошо. Он вновь вернулся на свой лучший уровень", — передаёт слова Джоковича корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

Новак также оценил успех «Большой тройки», в которую помимо него входят швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль.

«Это требует часов тренировок, подготовки, восстановления. Это стиль жизни. Преданность делу даёт результат. Мы все разные, но у нас есть нечто общее: мы просто любим игру и преданы ей. У нас всегда высокие цели. Не думаю, что кто-то из нас играет ради веселья или просто чтобы быть частью тура. Мы хотим быть лучшими в мире.

Уровень конкуренции между нами вывел нас на такой уровень. Здорово, что я вхожу в «Большую тройку» и всё ещё добиваюсь успеха. Мы много об этом говорили. Конечно, рано или поздно молодые игроки заменят нас и поднимутся на вершину. Когда это случится? Надеюсь, не очень скоро. Но это случится. Мы не хотим, чтобы это произошло скоро", — сказал Джокович.