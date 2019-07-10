Федерер: фанат поздравил с 100-й победой на Уимблдоне, а я даже не знал об этом

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, ставший первым теннисистом в истории, кому удалось одержать 100 побед на отдельно взятом турнире «Большого шлема» поделился впечатлениями от своего достижения.



«100-я победа? Фанат напомнил мне на корте, когда я раздавал автографы. Я не думал об этом, когда играл сегодня. На самом деле. Ни разу. Когда раздавал автографы, парень сказал мне: «Поздравляю с вашей 100-й победой на Уимблдоне». А я ему: «О, да? Я не знал, забыл совсем». 100 побед на Уимблдоне… Кто бы мог подумать? Я точно не мог», — передаёт слова Федерера корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.



В списке теннисистов с наибольшим количеством выигранных матчей на одном турнире «Большого» шлема» Федерер на две победы опережает экс первую ракетку мира американца Джимми Коннорса, одержавшего 98 побед на родном для себя Открытом чемпионате США.



Федерер одержал 100-ю победу на Уимблдоне в карьере