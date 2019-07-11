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Текстовая онлайн-трансляция матча С. Уильямс — Стрыцова в полуфинале Уимблдона

Текстовая онлайн-трансляция матча С. Уильямс — Стрыцова в полуфинале Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2019 0

Сегодня, 11 июля, состоится полуфинальный матч Уимблдона, в котором сыграют американка Серена Уильямс, посеянная под 11-м номером, и представительница Чехии Барбора Стрыцова. Начало поединка запланировано на 16:30 мск.

По личным встречам впереди 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» — 3-0.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча:
текстовая онлайн-трансляция матча С. Уильямс — Стрыцова в полуфинале Уимблдона.

Победительница этого поединка в финале сыграет либо с украинкой Элиной Свитолиной (8), либо с румынкой Симоной Халеп (7).

В 2018 году победительницей травяного турнира «Большого шлема» стала немка Анжелика Кербер. В финале она обыграла Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.

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