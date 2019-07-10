С. Уильямс: у меня великолепная карьера

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс оценила свою нынешнюю форму.
«Я верю в себя. Верю, что если отлично себя чувствую, то могу сражаться в спорте, который люблю и в котором добивалась успеха. Ключевой момент — набрать форму и играть без травм. Сейчас я наконец начинаю играть в теннис. В буквальном смысле мне весь год это не удавалось.
С возрастом я стала ощущать больше давления. Но теперь его уже меньше. Конечно, я ощущаю давление. Не столь сильное, как прежде. Я сделала всё, что должна была сделать. У меня великолепная карьера, так что прежнего давления уже нет», — передаёт слова Уильямс корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.
В полуфинале Уимблдона Серена сыграет с чешкой Барборой Стрыцовой.
«Она очень хорошо выступает на траве. В четвертьфинале у меня тоже была соперница, которая здорово играет на этом покрытии. Барбора тоже. Она знает, что нужно делать. Стрыцова действует разнообразно. Играть с ней непросто. Но я буду готова. Постараюсь сделать всё, что в моих силах», — сказала американка.
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