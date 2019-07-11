Федерер признан ESPN лучшим теннисистом года, С. Уильямс — лучшей теннисисткой

В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения престижной премии ESPY (Excellence in Sports Performance Yearly Award), учреждённой авторитетным спортивным телеканалом ESPN.
Швейцарец Роджер Федерер был признан лучшим теннисистом года. Его конкурентами были серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль и грек Стефанос Циципас.
Лучшей теннисисткой года была названа американка Серена Уильямс. Она обошла румынку Симону Халеп, японку Наоми Осаку и представительницу Чехии Петру Квитову.
В прошлом году награды от ESPN получили Федерер и американка Слоан Стивенс.
Поражение Серены от Осаки в финале Открытого чемпионата США 2018 года претендовало на звание главной сенсации года. Однако в этой номинации была отмечена победа боксёра Энди Руиса над Энтони Джошуа.
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