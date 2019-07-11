Федерер: доминирование «Большой тройки»? Может, это остальные не так талантливы?

Швейцарец Роджер Федерер в очередной раз прокомментировал доминирование «Большой тройки» в теннисе и тот факт, что никто из действующих игроков в возрасте до 28 лет не пробивался даже в финал ТБШ.



«Действительно, особенный период в теннисе. Разве можно было предположить, что я, Рафа и Новак будем доминировать так долго?



Конечно, мы многих хороших ребят не пустили к победам. С другой стороны… Были ли они настолько же талантливы, как и мы? Возможно, нет», — передаёт слова Федерера корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

Федерер, Надаль и Джокович, представляющие «Большую тройку», выиграли 53 турнира «Большого шлема». Последним, кому удавалось выиграть мэйджор, кроме них, были британец Энди Маррей и швейцарец Стэн Вавринка — в 2016 году первый выиграл Уимблдон, а второй — US Open.