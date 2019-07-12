Серена Уильямс стала самой возрастной финалисткой ТБШ в Открытой эре
23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс, посеянная на Уимблдоне под 11-м номером, в полуфинале обыграла представительницу Чехии Барбору Стрыцову со счётом 6:1, 6:2.
Уроженка Сагинау пробилась в финал турнира «Большого шлема» в возрасте 37 лет и 291 дня. Таким образом она стала самой возрастной финалисткой мэйджора в Открытой эре, сообщает AP. Ранее рекорд принадлежал Мартине Навратиловой, которая в 1994 году играла в финале Уимблдона в возрасте 37 лет и 258 дней.
Соперницей Ульямс по финальному поединку станет румынка Симона Халеп. Седьмая ракетка соревнований победила украинку Элину Свитолину, получившую восьмой номер посева, со счётом 6:1, 6:3. Решающая встреча состоится завтра, 13 июля.
Теперь только чудо помешает Серене догнать Маргарет Корт. Мы же все этого ждали?
Если Серена Уильямс установит рекорд, то можно будет перестать говорить об этом перед каждым турниром «Большого шлема».
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