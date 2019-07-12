Серена Уильямс стала самой возрастной финалисткой ТБШ в Открытой эре

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс, посеянная на Уимблдоне под 11-м номером, в полуфинале обыграла представительницу Чехии Барбору Стрыцову со счётом 6:1, 6:2.

Уроженка Сагинау пробилась в финал турнира «Большого шлема» в возрасте 37 лет и 291 дня. Таким образом она стала самой возрастной финалисткой мэйджора в Открытой эре, сообщает AP. Ранее рекорд принадлежал Мартине Навратиловой, которая в 1994 году играла в финале Уимблдона в возрасте 37 лет и 258 дней.



Соперницей Ульямс по финальному поединку станет румынка Симона Халеп. Седьмая ракетка соревнований победила украинку Элину Свитолину, получившую восьмой номер посева, со счётом 6:1, 6:3. Решающая встреча состоится завтра, 13 июля.