Свитолина назвала причины поражения от Халеп в полуфинале Уимблдона

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала поражение в полуфинальном матче Уимблдона с румынкой Симоной Халеп со счётом 1:6, 3:6.

«Первые геймы получились очень долгими. Я не использовала свои шансы. Это меня расстроило. Вначале ты хочешь играть хорошо, хочешь заявить, что ты здесь, чтобы бороться. Начало матча стало ключевым. И во втором сете при счёте 3:3 мне нужно было сыграть лучше. Может, я допустила слишком много невынужденных ошибок в том гейме.



Но есть и немало позитивных моментов. Если бы мне кто-то сказал, что я сыграю в полуфинале Уимблдона, не думаю, что я поверила бы. Конечно, я расстроена, но воспоминаний останется немало.



Я отдохну несколько дней, затем вернусь к тренировкам, пожалуй, не на корте, а в зале. Мне нужно укрепить ноги, добавить резкости в движениях. Перед американскими турнирами сосредоточусь на этом», — передаёт слова Свитолиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

В финале Халеп сыграет с американкой Сереной Уильямс.