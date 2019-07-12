Удар Шараповой вошёл в пятёрку лучших по итогам июня
Удар датской теннисистки Каролины Возняцки, выполненный в матче с представительницей Бельгии Кирстен Флипкенс в первом круге турнира в Истбурне, был признан лучшим по итогам июня 2019 года, сообщает официальный сайт WTA-тура. В той встрече бывшая первая ракетка мира одержала победу со счётом 6:3, 6:4.
В голосовании второе место заняла австралийка Эшли Барти (Бирмингем), третье — румынка Симона Халеп (Истбурн), четвёртое — россиянка Мария Шарапова (Мальорка), пятое — немка Анжелика Кербер (Мальорка).
Оценить удары можно в аккаунте WTA в YouTube.
В 2019 году награды за лучшие удары получали: январь — Се Шувэй, февраль — Симона Халеп, март — Кирстен Флипкенс, апрель — Ига Свёнтек, май — Симона Халеп.
WTA огласила результаты голосования за звание лучшей теннисистки июня
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