WTA огласила результаты голосования за звание лучшей теннисистки июня
Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти была названа лучшей теннисисткой по итогам июня 2019 года, сообщает официальный сайт тура. Её конкурентками были чешка Каролина Плишкова, француженка Каролин Гарсия и американка Софья Кенин.
Ранее лучшими игроками месяца становились: январь — Наоми Осака, февраль — Белинда Бенчич, март — Эшли Барти, апрель — Петра Квитова, май — Кики Бертенс.
В категории «Прорыв месяца» лучшей стала Ига Свёнтек из Польши. На эту награду также претендовали хорватка Петра Мартич, чешка Маркета Вондроушова и американка Аманда Анисимова.
В 2019 году эту награду получили: январь — Даяна Ястремская, февраль — Се Шувэй, март — Бьянка Андрееску, апрель — Мария Саккари, май — Маркета Вондроушова.
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