Д. Макинрой — о Надале: он хочет вырвать сердце у соперника и съесть тебя живьём

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема» американец Джон Макинрой оценил выступление испанца Рафаэля Надаля на нынешнем Уимблдоне. Уроженец Манакора в полуфинале сыграет со швейцарцем Роджером Федерером.

«Когда играешь с Надалем, тебе противостоит парень, который хочет вырвать твоё сердце и съесть тебя живьём. Он играет очень интенсивно. В матче с таким соперником получаешь шанс, только если сможешь показать такую же интенсивность.

Надаль играет невероятно здорово. Этот парень приехал на Уимблдон, не участвуя в турнирах. Но у него было больше времени, чтобы выйти на такой уровень. А его уровень поражает", — приводит слова Макинроя Metro.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Федерер — Надаль на Уимблдоне.