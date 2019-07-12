Хачанов: в московском метро меня никто не узнаёт

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал, в каком месте любит отдыхать больше всего, а также заявил, что иногда ездит в метро.
«В Англии ощущаю себя гостем. Не буду врать. Был в Лондоне много раз, но, конечно, чувствую себя как дома только в Москве.
В России, к сожалению, бываю не очень часто. Всё зависит от графика. Чаще всего приезжаю раз в два месяца, приезжаю на несколько дней, на неделю. Последний раз был, когда выиграл «Мастерс» в Париже.
Куда я сразу отправляюсь по приезду в Москву? Домой. Хочется реально отдохнуть после поездок, турниров, побыть в квартире, где тебя ни что не беспокоит. Я скучаю по таким посиделкам и отдыху.
Иногда езжу в метро. В прошлом году был последний раз. В Москве пробки дикие бывают, особенно зимой, и иногда садился на метро. Никто особо не узнаёт. Может, это и к лучшему", — заявил Хачанов в интервью Eurosport.
Видео доступно на "Чемпионате".
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