Хачанов: в московском метро меня никто не узнаёт

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал, в каком месте любит отдыхать больше всего, а также заявил, что иногда ездит в метро.

«В Англии ощущаю себя гостем. Не буду врать. Был в Лондоне много раз, но, конечно, чувствую себя как дома только в Москве.

В России, к сожалению, бываю не очень часто. Всё зависит от графика. Чаще всего приезжаю раз в два месяца, приезжаю на несколько дней, на неделю. Последний раз был, когда выиграл «Мастерс» в Париже.

Куда я сразу отправляюсь по приезду в Москву? Домой. Хочется реально отдохнуть после поездок, турниров, побыть в квартире, где тебя ни что не беспокоит. Я скучаю по таким посиделкам и отдыху.

Иногда езжу в метро. В прошлом году был последний раз. В Москве пробки дикие бывают, особенно зимой, и иногда садился на метро. Никто особо не узнаёт. Может, это и к лучшему", — заявил Хачанов в интервью Eurosport.

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