Федерер вышел в финал Уимблдона, обыграв Надаля

Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в финал Уимблдонского турнира. В полуфинальном матче второй сеяный в четырёх сетах обыграл третью ракетку турнира испанца Рафаэля Надаля со счётом 7:6 (7:3), 1:6, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 3 часа 2 минуты.
Федерер 14 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 10. Надаль 10 раз подал навылет, 4 раз ошибся на подаче и реализовал 2 брейка.
Счёт в личном противостоянии Федерера и Надаля в официальных матчах стал 24-16 в пользу испанца. На Уимблдоне Федерер и Надаль встречались впервые с 2008 года, когда победу в финале одержал испанец.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Уимблдона Роджер Федерер – Рафаэль Надаль.
За титул Федерер сыграет с первой ракеткой мира – сербским теннисистом Новаком Джоковичем.
Федерер выигрывал Уимблдон восемь раз (2003—2007, 2009, 2012, 2017). В финал швейцарец вышел в 12-й раз.
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