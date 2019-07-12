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Федерер вышел в финал Уимблдона, обыграв Надаля

Федерер вышел в финал Уимблдона, обыграв Надаля
Теннис / Уимблдон 2019 0

Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в финал Уимблдонского турнира. В полуфинальном матче второй сеяный в четырёх сетах обыграл третью ракетку турнира испанца Рафаэля Надаля со счётом 7:6 (7:3), 1:6, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 3 часа 2 минуты.

Федерер 14 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 10. Надаль 10 раз подал навылет, 4 раз ошибся на подаче и реализовал 2 брейка.

Счёт в личном противостоянии Федерера и Надаля в официальных матчах стал 24-16 в пользу испанца. На Уимблдоне Федерер и Надаль встречались впервые с 2008 года, когда победу в финале одержал испанец.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Уимблдона Роджер Федерер – Рафаэль Надаль.

За титул Федерер сыграет с первой ракеткой мира – сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

Федерер выигрывал Уимблдон восемь раз (2003—2007, 2009, 2012, 2017). В финал швейцарец вышел в 12-й раз.

12 июля 2019 года, пятница. 18:40 МСК
Уимблдон (м). 1/2 финала
Матч окончен
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
1 : 3
Роджер Федерер
3
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
1 2 3 4 5
               
6 3 6 3 4  
7 7 1 6 6  
               
Все в сад. Надаль и Федерер убрали соперников с пути и наконец сыграют в теннис
40-й матч между Федерером и Надалем одновременно станет их первой встречей на траве после эпического финала Уимблдона в 2008 году.
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