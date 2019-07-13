Федерер: выиграть первый Уимблдон в 2003-м было сюрреалистично для меня

Восьмикратный победитель Уимблдона, швейцарский теннисист Роджер Федерер, считает особенным совпадение, что в финалах одиночного разряда Уимблдона-2019, как и 16 лет назад, вновь сыграют и он сам, и американка Серена Уильямс. В 2003 году они оба выиграли турнир.

«Да, это немного необычно и странно. Надеюсь, что кто-то также сможет вновь сыграть в финале после первой победы на Уимблдоне. Мы ещё не выиграли, но это точно нечто особенное для нас обоих.

Серена может переписать историю уже завтра. Это здорово и для неё и для всего женского тенниса.

Сам я не ожидал подобного. Выиграть титул в 2003-м – это было сюрреалистично. Сейчас приятно снова вернуться в финал. Это очень много значит для меня», — передаёт слова Федерера корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.