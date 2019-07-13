Триумф Халеп, ярость Серены и удивление королевской семьи. Фото финала Уимблдона

13 июля в Лондоне на корте Всеанглийского клуб лаун-тенниса и крокета румынская теннисистка Симона Халеп стала победительницей Уимблдонского турнира в женском одиночном разряде. Халеп в двух сетах нанесла поражение 11-й ракетке турнира американке Серене Уильямс со счётом 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 55 минут. Халеп 1 раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. Уильямс подала 2 эйса, 1 раз ошиблась на подаче и упустила единственную возможность взять подачу соперницы.

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2018 Халеп впервые в карьере выиграла Уимблдон. Ранее лучшим достижением румынской теннисистки на травяном турнире «Большого шлема» был выход в полуфинал в 2014 году.

Лучшие фото с матча Серена Уильямс — Симона Халеп — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Лондоне.