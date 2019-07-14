Экс первая ракетка мира рассказал, в чём Джокович превосходит Федерера

Бывшая первая ракетка мира швед Матс Виландер поделился ожиданиями от мужского финала Уимблдона, где встретятся серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер.

«В воскресном матче Джокович — серьёзный фаворит. Главное оружие Федерера — его подача, но она не слишком мощная, и Новак найдёт способ справиться с ней. Теннисисты примерно равны, но в некоторых компонентах Джокович превосходит соперника: в движении, на приёме и при ударах с бэкхенда.

Думаю, ожидается непростой матч. Джокович будет испытывать колоссальное давление, и у Федерера появится шанс», — цитирует Виландера Tennis World USA.

Уроженец Белграда выигрывал травяной мэйджор четыре раза, дважды (2014 и 2015 годы) при этом побеждая в финале Федерера. Счёт в личном противостоянии теннисистов — 25-22 в пользу Джоковича.