Тарпищев прокомментировал ситуацию с американской визой для Кузнецовой
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал ситуацию с получением американской визы, необходимой для участия в турнирах на территории США, россиянкой Светланой Кузнецовой.
Спортсменка ждёт визы с февраля. ФТР направила в диппредставительство США ходатайство за подписью главы Международной федерации тенниса Дэвида Хэггерти.
«Мы сделали ходатайство от международной федерации, от Хэггерти, всё у них. Причины не вижу, чтобы не дали визу. Завтра в Брюссель летит и Даниил Медведев, на собеседование, он там получает визу.
У нас не было прецедентов, чтобы в теннисе нас тормозили. Кроме меня. Это странная для тенниса ситуация у Кузнецовой", — приводит слова Тарпищева РИА «Новости».
Кузнецова — о визе в США: может, попросить помощи у Трампа?
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