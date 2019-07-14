Впервые за 71 год чемпион Уимблдона отыграл матчболы в финале

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович выиграл в финале Уимблдона у швейцарца Роджера Федерера, отыграв два матчбола на приёме при счёте 7:8 в пятом сете. Подобного на травяном турнире «Большого шлема» не случалось ещё ни разу в Открытой эре (с 1968 года). В предыдущий раз чемпион Уимблдона отыгрывал матчболы в финале 71 год назад. В 1948 году американец Боб Фалкенбург обыграл в финале австралийца Джона Бромвича со счётом 7:5, 0:6, 6:2, 3:6, 7:5, отыграв три матчбола.
В итоге впервые в истории в финале Уимблдона после счёта 12:12 был проведён решающий тай-брейк, который также выиграл Джокович – 7:3. Правило было введено в 2019 году после того, как на турнире-2018 оба мужских полуфинала продолжались дальше счёта 6:6 в пятом сете, а один вообще играли до счёта 26:24.
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