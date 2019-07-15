Федерер: упущена такая невероятная возможность — не могу в это поверить

Швейцарский теннисист Роджер Федерер не считает, что проиграл финал Уимблдона, позволив сербу Новаку Джоковичу отыграть два матчбола при счёте 7:8 в пятом сете.

«Я продолжал играть и был счастлив. Всегда стараюсь видеть положительные стороны, искать хорошее, если матч ещё не закончен. Но, конечно, нелегко упускать такие шансы.

Известно, насколько Новак силён и силён уже много-много лет. И каждая победа, каждая серия только добавляет ему сил, без сомнения.

В этом матче было много хорошего, не всё так плохо. Сейчас больно, но как и любое поражение на Уимблдоне. Всё идёт от головы. Я хочу двигаться дальше, а не впадать в депрессию из-за потрясающего теннисного матча.

Не знаю, было бы легче проиграть по иному сценарию. Это не имеет значения. Всё равно вы можете быть разочарованы, грустны, злы на себя. Не знаю, что чувствую сейчас. Упущена такая невероятная возможность, не могу в это поверить. Но так есть», — передаёт слова Федерера корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

В случае победы, Федерер мог выиграть рекордный 21-й титул «Большого шлема», рекордный девятый Уимблдон и стать самым возрастным чемпионом мэйджора.