Серене уже не стать самой великой? Она опять проиграла финал «Шлема»

«Три раза – закономерность»

Существует неплохая поговорка: «Один раз – случайность, два – совпадение, три – закономерность». В данном случае ей сполна можно охарактеризовать выступления Серены в финалах мэйджоров после беременности и родов. Правда, главный фактор, делящий её финалы на «до» и «после» — это не дочь Олимпия, а цифры. На Australian Open – 2017 Уильямс завоевала свой 23-й титул турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, будучи уже беременной, и оказалась в одном шаге от повторения рекорда Маргарет Корт. Да, рекордный результат Открытой эры, принадлежавший Штеффи Граф – 22 трофея – Серена уже превзошла, но она заранее говорила, что хочет побить именно достижение Корт, которая взяла часть крупных трофеев до начала Открытой эры, когда на «Шлемах» могли играть только любители.

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Нервы легендарной американке совсем не чужды. Конечно, она побеждала во множестве важнейших матчей, но один провал в шаге от исторического достижения у неё уже был. Это полуфинал US Open – 2015, когда выигравшая четыре мэйджора подряд Серена шла за календарным «Шлемом», но после побед над тремя соотечественницами в полуфинале сенсационно была бита Робертой Винчи. В нормальном состоянии Уильямс победила бы её в 99 матчах из 100, но после успеха в первой партии Серену явно зажало, и до конца поединка она так и не смогла вернуть свой теннис.

Лёгкий путь к финалу не помог

Сейчас то же самое с Сереной происходит в финальных матчах «Шлемов». Год назад Уильямс была непохожа на себя в финале Уимблдона с Анжеликой Кербер, через пару месяцев то же самое произошло в финале US Open с Наоми Осакой. О самой игре за скандалом между Сереной и судившим матч Карлосом Рамосом немного позабыли, но, по сути, и истерику Уильямс начала во многом на фоне негативных эмоций из-за близости поражения. Был ещё и непонятный провал в концовке четвертьфинала Australian Open с Каролиной Плишковой, который Серена проиграла с 5:1 в третьем сете и четырёх матчболов. Нет вопросов разве что к раннему поражению на «Ролан Гаррос» — на грунте 37-летней Уильямс сейчас объективно тяжело.

На Уимблдоне, казалось, всё благоволит Уильямс. По пути к финалу ей встретились всего две сеяные теннисистки, причём одна из них, Карла Суарес-Наварро, на траве никогда не блистала. Первая ракетка мира, Эшли Барти, проиграла за один матч до встречи с Сереной, Анжелика Кербер тоже до неё не дошла, как и Мария Шарапова. С той же Шараповой хотя бы был бы поединок с яркой афишей – а так американка спокойно дошла до финала, лишь в одном матче заставив всерьёз поволноваться за результат.

Теперь только чудо помешает Серене догнать Маргарет Корт. Мы же все этого ждали? Если Серена Уильямс установит рекорд, то можно будет перестать говорить об этом перед каждым турниром «Большого шлема».

Серену погубили нервы и безошибочная игра Симоны

Симона Халеп трижды играла в финале «Ролан Гаррос» (один раз завоевав титул) и однажды добралась до финала в Австралии, но на Уимблдоне дальше полуфинала прежде не заходила – да и там была лишь раз. Словом, у семикратной чемпионки Уимблдона, 11-й раз игравшей тут в финале, явно было куда больше опыта важных матчей на траве, но это ей не помогло. Проблемы Уильямс стали заметны со стартовых розыгрышей. Она плохо подавала, невпопад шла к сетке, много ошибалась – а Халеп ничего не дарила. За весь матч румынка допустила всего 3 невынужденные ошибки, в то время как у американки их набралось 26! При почти равном количестве ударов навылет понятно, что о какой-либо борьбе речи при такой статистике идти не могло. К тому же такой безошибочной игрой Халеп не давала Уильямс возможности прийти в себя и переломить ход матча.

Серена прибавила только при счёте 0:4, но спасать сет было уже поздно. Вторую партию Уильямс начала неплохо, однако в пятом гейме вдруг снова «выключилась», подарив сопернице брейк грубейшей ошибкой с хафкорта. Она просто не попала в пустой корт – это почти то же самое, что не забить в пустые ворота в футболе или хоккее. После этого Халеп окончательно поверила в победу и не упустила свой шанс, завоевав титул меньше чем за час. Единственный позитивный момент для Уильямс – на этот раз никаких скандалов не было.

Серена испортит финал Уимблдона? Ей даже извиняться не придётся Если финал Уимблдона пойдёт не по плану американки, мир увидит страшную истерику.

Что дальше?

Какое бы спортивное долголетие ни демонстрировала Серена, время не остановить. В конце сентября ей исполнится уже 38 лет, так что шансов выиграть турнир «Большого шлема» — а тем более два, чтобы обогнать Маргарет Корт – у неё всё меньше. Замедление кортов тоже не идёт Уильямс на пользу, нивелируя её преимущество в мощи. Да и нервы, раз за разом сковывающие американку в решающих поединках, вряд ли куда-то денутся. Словом, даже в отсутствие явных лидеров в женском теннисе в успешное завершение погони Уильямс за Корт верится всё слабее.