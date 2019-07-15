Потапова одержала разгромную победу в первом круге турнира в Лозанне

Российская теннисистка Анастасия Потапова, пробившаяся в основную сетку турнира в Лозанне (Швейцария) через квалификацию, вышла во второй круг, обыграв представительницу Словакии Кристину Кучову (LL) со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 8 минут.

Анастасия 7 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал Потапова поспорит с победительницей матча Тамара Корпач (Германия) — Эжени Бущар (Канада, 8).

Лозанна. Женщины. Первый круг

Фиона Ферро (Франция) — Мона Бартель (Германия) — 7:6 (7:3), 6:2.

Бернарда Пера (США) — Джулия Гатто-Монтиконе (Италия) — 6:0, 6:3.

Ясмине Паолини (Италия) — Тесс Суно (Швейцария, WC) — 6:3, 6:3.