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Потапова одержала разгромную победу в первом круге турнира в Лозанне

Потапова одержала разгромную победу в первом круге турнира в Лозанне
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анастасия Потапова, пробившаяся в основную сетку турнира в Лозанне (Швейцария) через квалификацию, вышла во второй круг, обыграв представительницу Словакии Кристину Кучову (LL) со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 8 минут.

Анастасия 7 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал Потапова поспорит с победительницей матча Тамара Корпач (Германия) — Эжени Бущар (Канада, 8).

Лозанна. Женщины. Первый круг
Фиона Ферро (Франция) — Мона Бартель (Германия) — 7:6 (7:3), 6:2.
Бернарда Пера (США) — Джулия Гатто-Монтиконе (Италия) — 6:0, 6:3.
Ясмине Паолини (Италия) — Тесс Суно (Швейцария, WC) — 6:3, 6:3.

15 июля 2019 года, понедельник. 13:30 МСК
Лозанна. 1-й круг
Матч окончен
Кристина Кучова
148
Словакия
Кристина Кучова
К. Кучова
0 : 2
Анастасия Потапова
69
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
1 2 3
           
3 1  
6 6  
           
15 июля 2019 года, понедельник. 12:00 МСК
Лозанна. 1-й круг
Матч окончен
Мона Бартель
97
Германия
Мона Бартель
М. Бартель
0 : 2
Фиона Ферро
98
Франция
Фиона Ферро
Ф. Ферро
1 2 3
           
6 3 2  
7 7 6  
           
15 июля 2019 года, понедельник. 12:00 МСК
Лозанна. 1-й круг
Матч окончен
Бернарда Пера
85
США
Бернарда Пера
Б. Пера
2 : 0
Джулия Гатто-Монтиконе
149
Италия
Джулия Гатто-Монтиконе
Д. Гатто-Монтиконе
1 2 3
           
6 6  
0 3  
           
15 июля 2019 года, понедельник. 13:00 МСК
Лозанна. 1-й круг
Матч окончен
Ясмине Паолини
154
Италия
Ясмине Паолини
Я. Паолини
2 : 0
Тесс Суно
478
Швейцария
Тесс Суно
Т. Суно
1 2 3
           
6 6  
3 3  
           
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