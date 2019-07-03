Потапова: респект Мартич — она показала, что такое стоять в топ-25

Российская теннисистка Анастасия Потапова прокомментировала поражение в матче второго круга Уимблдона от хорватки Петры Мартич (24) — 6:3, 3:6, 4:6.

«Если бы была сильнее по всему, выиграла бы. Хороший матч, оставила все силы. Большой респект Петре, потому что она показала, что такое стоять в топ-25, она сыграла на высоком уровне. Мы обе играли на высоком уровне. Но удача и солнце были на её стороне.

Психологически это не было тяжёлым матчем для меня. Петре было тяжелее, мне было нечего терять. Физически тяжёлый матч — играть на траве 2:30 не каждый выдержит. Пара будет завтра, у меня есть сутки, чтобы восстановиться, чтобы показать такой же теннис.

После Парижа травма беспокоила какое-то время, в Бирмингеме ощущалась боль, но сейчас всё ушло. Трудно думать о Baltic Open, думаю о Уимблдоне. Но это мой родной турнир, который изменил мою жизнь, мой теннис, но загадывать не буду. Хочу туда приехать, играть как могу, радовать себя и зрителей.

Что касается работы с новым тренером, то я стала более профессиональна. Как на корте, так и за его пределами. Выиграла у игрока топ-5. Я расту как игрок вместе с ним, у нас всё будет хорошо», — сказала Потапова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Романовой.

Потапова — победительница Уимблдона-2016 среди юниоров.