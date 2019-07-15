Медведев — о попадании в топ-10: изменил свою жизнь, и результаты пришли

Российский теннисист Даниил Медведев, впервые вошедший в топ-10 рейтинга АТР, рассказал, что помогло ему за год совершить скачок с 61-го на десятое место в мировой классификации.
«Очень горжусь, что достиг такого уровня в карьере. Несколько лет назад я изменил жизнь и посвятил себя этому спорту, и результаты пришли. Надеюсь, это первый шаг к достижению множества других целей. С нетерпением жду второй половины сезона.
Начиная с прошлой предсезонной подготовки я стал намного профессиональнее во всем, что делаю, – не только в теннисе, но и в жизни вне тенниса. Я стал посвящать жизнь теннису. Начал делать всё возможное, чтобы стать лучше, и рад, что это сработало. Худший сценарий, когда ты всё делаешь, но не получается, тогда ты задаёшься вопросом: «Может, пора расслабиться и остаться там, где есть?" Рад, что в моём случае всё сработало, и я продолжаю двигаться вперёд.
Я повзрослел, это нормально. Ранее никогда не посвящал себя теннису. Всегда воспринимал всё с лёгкостью, и это работало, даже когда я вошёл в топ-100. На меня сильно повлиял мой тренер Жиль Сервара. У нас отличные отношения. Он никогда не говорит мне, что я должен сделать, он говорит: «Я думаю, это поможет тебе». И тогда я задумываюсь, может, и правда, поможет.
Два года назад в разговоре с ним я сказал:«Почему я должен относиться к теннису серьёзно? Почему я должен делать всё профессионально? Ведь нужно столько самоотверженности, столько психологических сил. Я делаю это, но ничего не получается. Он ответил с улыбкой: «Хорошо, посмотрим, может, ты и прав». Теперь он смеется, говоря: «Эй, Даниил, помнишь, что ты говорил? Какие мысли теперь?» — приводит слова Медведева пресс-служба АТР.
Видео доступно в «Инстаграме» Даниила Медведева.
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