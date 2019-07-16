Чемпионка «Ролан Гаррос»: играть на траве весело, но месяца для этого достаточно

Чемпионка «Ролан Гаррос» 2016 года в парном разряде, бывшая четвёртая ракетка мира француженка Каролин Гарсия поделилась впечатлениями от победы над немкой Антонией Лоттнер в первом круге турнира в Лозанне со счётом 6:2, 6:3.

«Мне легче переходить с травы на грунт, чем с грунта на траву. Всегда весело провести месяц на травяном покрытии, но одного месяца для этого достаточно.



Матч с Лоттнер проходил в непростых условиях, было очень ветрено и не так жарко, как в предыдущие дни. Я довольна показанной игрой. Думаю, я действовала уверенно, что очень важно для первых раундов.



Приятно играть в Швейцарии, это новый турнир, который ранее проводился в Гштааде. Я очень рада выступать здесь, потому что тут недалеко до Франции. Моя семья приедет посмотреть мою игру. Вообще им сложно всё время следовать за мной. Но Лозанна недалеко от Лиона. Я счастлива, что они смогут прибыть сюда», — цитирует Гарсию официальный сайт тура.