Самсонова в Лозанне одолела Пармантье, которая прошла Шарапову на Уимблдоне

Российская теннисистка Людмила Самсонова пробилась во второй круг турнира в Лозанне (Швейцария), обыграв представительницу Франции Полин Пармантье со счётом 6:0, 3:6, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 49 минут.

Людмила 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 6 двойных ошибок и 5 брейков.

На прошедшем Уимблдоне Пармантье смогла в первом круге пройти россиянку Марию Шарапову.

За выход в четвертьфинал соревнований в Лозанне Самсонова поспорит с китаянкой Хань Синьюнь (LL), которая победила россиянку Варвару Грачёву (Q).

Лозанна. Женщины. Первый круг

Александра Киик (США, Q) — Татьяна Мария (Германия, 5) — 6:1, 6:0.