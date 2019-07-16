Самсонова в Лозанне одолела Пармантье, которая прошла Шарапову на Уимблдоне
Российская теннисистка Людмила Самсонова пробилась во второй круг турнира в Лозанне (Швейцария), обыграв представительницу Франции Полин Пармантье со счётом 6:0, 3:6, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 49 минут.
Людмила 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 6 двойных ошибок и 5 брейков.
На прошедшем Уимблдоне Пармантье смогла в первом круге пройти россиянку Марию Шарапову.
За выход в четвертьфинал соревнований в Лозанне Самсонова поспорит с китаянкой Хань Синьюнь (LL), которая победила россиянку Варвару Грачёву (Q).
Лозанна. Женщины. Первый круг
Александра Киик (США, Q) — Татьяна Мария (Германия, 5) — 6:1, 6:0.
16 июля 2019 года, вторник. 12:05 МСК
Лозанна. 1-й круг
Матч окончен
147
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
2 : 1
75
Полин Пармантье
П. Пармантье
|1
|2
|3
|
|6
|3
|6
|
|0
|6
|3
16 июля 2019 года, вторник. 12:00 МСК
Лозанна. 1-й круг
Матч окончен
70
Татьяна Мария
Т. Мария
0 : 2
139
Александра Киик
А. Киик
|1
|2
|3
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|1
|0
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