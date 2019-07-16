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Самсонова в Лозанне одолела Пармантье, которая прошла Шарапову на Уимблдоне

Самсонова в Лозанне одолела Пармантье, которая прошла Шарапову на Уимблдоне
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Людмила Самсонова пробилась во второй круг турнира в Лозанне (Швейцария), обыграв представительницу Франции Полин Пармантье со счётом 6:0, 3:6, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 49 минут.

Людмила 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 6 двойных ошибок и 5 брейков.

На прошедшем Уимблдоне Пармантье смогла в первом круге пройти россиянку Марию Шарапову.

За выход в четвертьфинал соревнований в Лозанне Самсонова поспорит с китаянкой Хань Синьюнь (LL), которая победила россиянку Варвару Грачёву (Q).

Лозанна. Женщины. Первый круг
Александра Киик (США, Q) — Татьяна Мария (Германия, 5) — 6:1, 6:0.

16 июля 2019 года, вторник. 12:05 МСК
Лозанна. 1-й круг
Матч окончен
Людмила Самсонова
147
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
2 : 1
Полин Пармантье
75
Франция
Полин Пармантье
П. Пармантье
1 2 3
           
6 3 6
0 6 3
           
16 июля 2019 года, вторник. 12:00 МСК
Лозанна. 1-й круг
Матч окончен
Татьяна Мария
70
Германия
Татьяна Мария
Т. Мария
0 : 2
Александра Киик
139
США
Александра Киик
А. Киик
1 2 3
           
1 0  
6 6  
           
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