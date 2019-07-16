Серена Уильямс: я всё ещё невероятно конкурентоспособна, колено — в порядке

Американская теннисистка Серена Уильямс сообщила, что после Уимблдона набрала хорошую форму, спортсменка больше не испытывает проблем с коленом и планирует активно продолжать карьеру.

«Все эти 20 лет от меня ждали побед, но для меня ситуация выглядела немного иначе. Чтобы оказаться в финале турнира «Большого шлема», мне в последнее время приходилось прикладывать немало усилий.

Не могу сказать, что я испытывала напряжение или супернапряжение. Но после Уимблдона я поняла, что всё ещё невероятно конкурентоспособна, иначе я не смогла бы выйти в финал.

Я двигаюсь в правильном направлении с точки зрения возвращения после травмы. Моё колено чувствует себя прекрасно. Я очень рада этому. Так что да, я действительно счастлива вернуться и буду продолжать играть», — приводит слова Серены Tennis World USA.