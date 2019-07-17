Осака: я должна была стать лучшей либо бездомной
Японская теннисистка Наоми Осака стала героиней обложки журнала Allure, в интервью изданию она рассказала почему так эмоционально относится к своим поражениям на корте.
«Есть определённый момент, когда талант перестаёт играть решающую роль. Тебе нужно просто больше жаждать победы, чем все остальные.
Думаю, я заметила это с раннего возраста. С этим выводом мне повезло. Я имею в виду, то, как я выросла, и обстоятельства, которые окружали меня, заставили меня так думать.
Мои родители не были самыми богатыми, что же оставалось делать? Я не самая умная. Я играю в теннис всю свою жизнь, понимаете? У меня было всего два пути: либо я должна стать лучшей, либо быть бездомной», — приводит слова Осаки Allure.
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